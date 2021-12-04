Девушку ударило током в троллейбусе Новосибирска

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Новосибирской области начало доследственную проверку сообщений СМИ об ударе током, который девушка получила при выходе из троллейбуса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее СМИ сообщили, что 2 декабря пассажирка, спускаясь по ступеням троллейбуса, получила удар током. Кондуктор и водитель троллейбуса на это происшествие никак не отреагировали. В субботу состояние пострадавшей девушки ухудшилось, и она была доставлена в больницу.

Доследственная проверка начата Железнодорожным межрайонным следственным отделом регионального СУ СКР по ст. 238 УК РФ.