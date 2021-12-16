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Уголовное дело из-за бьющего током троллейбуса возбудили в Новосибирске

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Следователи завели уголовное дело по факту травмирования током пассажирки троллейбуса в Новосибирске, сообщает в четверг СУ СКР по региону.

Дело возбуждено по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По версии следствия, 16 февраля на остановке "Ольги Жилиной" при входе в троллейбус N13 55-летняя женщина получила удар током.

Как сообщалось, по двум аналогичным инцидентам с троллейбусами NN23 и 10, произошедшими 2 и 5 декабря соответственно, проводятся доследственные проверки. В этих случаях пострадали девушка и мужчина с ребенком.

СКР Новосибирск

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