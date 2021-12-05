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В РФ зафиксировано за сутки более 32,6 тыс. новых случаев COVID-19

В РФ зафиксировано за сутки более 32,6 тыс. новых случаев COVID-19
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Еще 32 602 случая коронавируса зарегистрировано в России за минувшие сутки, сообщает оперштаб.

Умерли от вируса 1 206 человек. Больше всего скончавшихся в Москве - 92, в Петербурге - 61, в Московской области - 57.

Общее число жертв COVID-19 в России достигло 281 278.

Поправились и выписаны за все время 8,5 млн пациентов, в том числе 30 593 за последние сутки, из них 3 184 выздоровевших приходится на Москву.

Новые заражения выявлялись во всех 85 регионах страны. В Москве 3 301 новый случай COVID-19, в Санкт-Петербурге - 2 420, в Московской области - 2 096.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 9 млн 801 613 случаев коронавирусной инфекции.

Хроника 09 января 2020 года – 05 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Россия коронавирус

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