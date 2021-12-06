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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В России за сутки зарегистрировали 32 136 новых случаев COVID-19

В России за сутки зарегистрировали 32 136 новых случаев COVID-19
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - За последние сутки в России зарегистрирован 32 136 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

Максимальный прирост заболевших в Москве - 3 134 новых случая, в Санкт-Петербурге - 2 412 и Московской области - 2 215.

Умерли от COVID-19 за последние 24 часа 1 184 человека, максимальная смертность в Москве - 91 скончавшийся, Московской области - 62 и в Санкт-Петербурге - 55 смерти.

Всего в России за время пандемии COVID-19 зарегистрировано 9 млн 833 тыс. 749 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, 282 тыс. 462 умерших и 8 млн 530 тыс. 476 выписанных (28 070 человек - за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 1 млн 020 тыс. 811 человек.

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коронавирус

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