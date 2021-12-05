Ушаков сообщил, что договоренности о контакте Путина и Байдена "вживую" пока нет

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Договоренность о проведении очной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не достигнута, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Пока не договорились еще", - сказал он ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, будет ли вскоре после телемоста "живой" саммит.

Накануне Кремль и Белый дом объявили о том, что Путин и Байден будут общаться по видеосвязи во вторник, 7 декабря.

При этом Ушаков отметил, что не видит препятствий для обсуждения президентами сложнейших тем и в режиме телемоста. "Легко! А почему нельзя?" - заметил он.