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Байден в разговоре с Путиным поднимет тему Украины и стратегической стабильности

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в ходе разговора по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник поднимет тему Украины, кибербезопасности, стратегической стабильности, сообщили в Белом доме.

"Президент Байден проведёт по безопасной линии видеосвязи разговор с президентом России Владимиром Путиным 7 декабря 2021 года", - говорится в заявлении представителя Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, лидеры обсудят ряд тем, касающихся двусторонних отношений США и России, в частности - стратегическую стабильность, кибербезопасность и региональные вопросы.

Также, по сообщению Белого дома, Байден собирается "выразить опасения США в связи с российской военной активностью на границе с Украиной. Он вновь выразит поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины".

Ранее о том, что разговор Путина с Байденом состоится в ближайший вторник, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Байден указывал, что рассчитывает обсудить с Путиным ситуацию вокруг Украины.

Владимир Путин Джо Байден

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