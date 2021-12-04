В Кремле подтвердили запланированный на 7 декабря телефонный разговор Путина и Байдена

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле подтвердили, что достигнута договоренность о телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена во вторник, 7 декабря.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что дата переговоров двух президентов находится на стадии согласования. Отвечая на вопрос, могут ли переговоры состояться 7 декабря, он сказал, что эта дата тоже фигурирует. "Но фигурируют и другие тоже", - отметил Песков.

Тогда он уточнял, что речь идет о видеоконференции.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Байдена и Путина должен пройти "в самом ближайшем будущем".

Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил о предстоящем разговоре: "Повестка очевидна - это будет важный контакт в продолжение женевских переговоров 16 июня. Естественно, будут затронуты вопросы, касающиеся хода реализации женевских договоренностей".

Он отметил, что президенты обсудят "неудовлетворительную ситуацию в двусторонних делах, также актуальные вопросы международной повестки - и Афганистан, естественно, Иран, естественно, и внутриукраинский кризис, очевидно, Ливия, Сирия".

Кроме того, по словам Ушакова, лидеры обсудят и "ход диалога по стратегической стабильности". "Контакты эти ведутся, два раунда состоялось", - сказал Ушаков.

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