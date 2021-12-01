Закрытие железнодорожных КПП на границе с Китаем ударит по экспорту леса

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Закрытие на границе с Китаем железнодорожных погранпереходов для всех грузов, кроме контейнерных, ударит по экспорту лесных грузов, тогда как угольщики и металлурги больше озабочены тем, что заблокированные грузы отправятся в дальневосточные порты, усугубляя существующие там проблемы, пишет "Коммерсантъ".

Газета ссылается на источники среди грузоотправителей и аналитиков.

Через погранпереходы в Китай направляется много лесных грузов, пишет издание и уточняет, что в 2020 году через Забайкальск проехали 6,13 млн тонн леса, через Гродеково — 3,96 млн тонн. Аналитик WhatWood Мария Фролова назвала Забайкальск и Гродеково крупнейшими погранпереходами по экспорту российской лесной продукции и добавила, что прекращение приема леса через них сильно отразится на лесопромышленниках.

На восточные погранпереходы приходится около 20–22% от общего экспорта в восточном направлении. Источники "Коммерсанта" среди грузоотправителей - прежде всего производители угля и руды - отмечают, что закрытые переходы и так не справлялись с пропуском грузов. Их больше беспокоит, что заблокированные грузы могут быть перенаправлены в перегруженные порты Дальнего Востока и усугубить там ситуацию.

Еще один собеседник "Коммерсанта" отметил, что сухопутное направление было проблемным и до закрытия. "Из-за больших пробок экспортеры искали пути возможного обхода", - сказал он.

Китай закрыл железнодорожные пограничные переходы Гродеково-Суйфэньхэ (Приморский край) и Забайкальск-Маньчжурия для приема всех грузов, кроме контейнерных, с 30 ноября и 1 декабря, ссылаясь на ухудшение ситуации с коронавирусом. Сроки возобновления работы переходов пока не назывались.

Зампред Ассоциации операторов железнодорожного подвижного состава Денис Семенкин уточил "Ведомостям", что через Гродеково "в большом количестве" переваливаются лесные грузы (транспортируются на платформах-лесовозах, в полувагонах и крытых вагонах), зерновые, производимые в Дальневосточном федеральном округе (в крытых вагонах и зерновозах), а также небольшие объемы угля из Приморья. Через Забайкальск идет железная руда, удобрения (в полувагонах и крытых вагонах) и лес.

По данным источника "Ведомостей", близкого к вагонным операторам, за 10 месяцев 2021 года через закрытые пограничные переходы прошло 9 млн тонн леса, 4 млн тонн руды, 3,6 млн тонн угля, 1,6 млн тонн удобрений, 0,6 млн тонн зерновых и 1,1 млн тонн других грузов.

Газета напомнила, что, по данным торгпредства КНР, еще с 11 ноября запрещен ввоз в Китай по железной дороге пункт пропуска пива, минеральной воды, красного вина, пищевых масел и других продуктов, палочек для еды, древесного угля, листовых древесных материалов, смазочных масел.

Представитель "РЖД-логистики" сказал "Ведомостям", что контейнеризировать можно все виды грузов, кроме негабаритных, но по некоторым видам продукции это нецелесообразно с точки зрения рентабельности перевозки. Глава "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров считает, что контейнеризировано может быть до 50% грузовой базы, но с учетом проблемы с пропускной способностью пограничных переходов в декабре переориентировать грузы можно будет лишь на другие направления. Возможность перевода на контейнерные отправки будет реализована, если запрет сохранится и в 2022 году, считает он.