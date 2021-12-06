В Новосибирске СК и прокуроры проверят поражение током пассажиров троллейбуса

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В Новосибирке Следственный комитет и прокуратура проверят сообщения СМИ о том, что мужчина с маленьким ребенком получили удар током в троллейбусе маршрута №10.

По их данным, инцидент произошел 5 декабря вечером в Дзержинском районе. Пострадавшему пассажиру и его шестилетнему сыну потребовалась медицинская помощь.

СК начал доследственную проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст.238 УК). Прокурор города Роман Сивак в связи со случившимся поручил проверить соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и безопасности пассажирских перевозок.

2 декабря в Новосибирске удар током получила молодая пассажирка троллейбуса №23, когда выходила на улицу. По ее словам, после этого ей час пришлось ждать на остановке, пока она не пришла в себя. На выходные ей стало хуже и потребовалась госпитализация. В связи с этим инцидентом также проводится доследственная проверка.