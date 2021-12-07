Москалькова сочла оправданными ограничения в отношении людей, не привитых от COVID

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Граждане России вправе лично принимать решение о вакцинации от коронавируса, но при этом общество не может не учитывать интересы большинства, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Каждый вправе распоряжаться своим здоровьем и своей жизнью, но мы не можем не учитывать интересы нации в целом, интересы большинства людей. Если человек не вакцинируется, он должен принять условия неких ограничений", - сказала Москалькова в интервью программе "Поздняков", размещенном во вторник на сайте телеканала НТВ.

Омбудсмен напомнила, что в Госдуме находятся два законопроекта, касающихся возможного введения QR-кодов. Предлагается сделать их обязательными для поездок на транспорте (в первую очередь речь идет об авиа- и межрегиональном сообщении) и для посещения общественных мест, в частности, кафе и магазинов. Предполагается, что такая мера сможет действовать до июня будущего года.

"Нужно оценить запрос общественного мнения и понимание, как люди видят эту проблему. Но большинство считает, что они должны быть защищены от тех, кто находится в зоне риска, то есть без прививок, и могут быть потенциальными носителями (коронавируса - ИФ) и нанести вред другой части населения", - отметила уполномоченный.

По мнению Москальковой, заставлять вакцинироваться от COVID-19 нельзя. "Но нужно побуждать людей, убеждать и с уважением относиться к их внутреннему миру. Но и они должны относиться с уважением к позиции тех людей, которые идут на прививку не только ради себя, а ради того, чтобы большее количество людей, окружающих себя, оградить от возможности заражения этим страшным заболеванием", - заявила омбудсмен.