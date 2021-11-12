В России планируют ввести почти повсеместный режим пропуска по QR-кодам. Главное

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ в пятницу внесло в Госдуму два законопроекта, которые предусматривают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для междугородних и международных поездок на поездах и самолетах. В случае принятия документов они должны вступить в полную силу с 1 февраля 2022 года. До этого будет предусмотрен переходный период.

Вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в пятницу подчеркнула, что законопроекты предполагают действие до 1 июня 2022 года. К этому времени, как рассчитывают российские власти, коллективный иммунитет должен достигнуть уровня 80%.

"Если все меры безопасности будут нами как гражданами Российской Федерации осуществлены и реализованы, вполне возможно, что ряд мер вводить не придется. Это целиком зависит от нас с вами", - сказала она.

Условия использования кодов

Требования о предъявлении QR-кодов не будут распространяться на детей и подростков. Это связано с тем, что власти пока не принимали решение о вакцинации граждан младше 18 лет, сообщила Голикова.

Она также отметила, что ограничения не повлияют на иностранцев: им по-прежнему необходимо будет иметь при себе результаты ПЦР-теста.

По ее словам, для военнослужащих и приравненных к ним лиц будет введен особый порядок действия медицинских документов и их предъявления, "но сроки устанавливаются ровно те, которые установлены для гражданского населения". Кроме того, согласно законопроекту, для военных будет введена отдельная форма документов о вакцинации, перенесенной болезни или медотводе.

Система QR-кодов в России будет действовать только при предъявлении документа, удостоверяющего личность. В случае, если у посетителя не будет при себе удостоверения личности, проверяющий должен будет закрыть для него вход.

Минздрав в законопроекте наделяется полномочиями определять срок действия QR-кодов - отдельно для привитых и для переболевших.

Без кода - только за хлебом и лекарствами

Законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (№ 17357-8) предполагает, что участие в массовых мероприятиях, посещение культурных учреждений, заведений общепита и магазинов будет возможно при наличии сертификата о прививке, справке о перенесенной болезни или медицинском отводе от вакцинации. При этом до 1 февраля можно будет обойтись отрицательным результатом ПЦР-теста, а после этой даты подобной возможности уже не будет.

Без сертификата можно будет свободно ходить в аптеки, продуктовые магазины и другие торговые точки с товарами первой необходимости.

Решение об использовании QR-кодов и перечень объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти, пояснили в правительстве.

Правила поездок на поездах и самолетах

Законопроект "О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" (№ 17358-8) устанавливает требование для пассажиров поездов и самолетов иметь при себе свидетельство о вакцинации или перенесенной болезни либо медицинский отвод.

Для самолетов QR-код потребуется как при покупке билета, так и при посадке на борт воздушного судна, для поездов - при оформлении билета. Правительственный законопроект предусматривает, что пассажир без сертификата о прививке, справки о медотводе или перенесенном заболевании получит назад 100% средств за билет в 30-дневный срок, а также документ об отказе в перевозке.

Граждане РФ, возвращающиеся в Россию, должны будут предъявить QR-код или результаты ПЦР-теста при посадке в поезд или на борт самолета.

Министерство транспорта РФ сообщает, что для проверки документов будет организовано взаимодействие систем бронирования и госуслуг. Там заверили, что введение QR-кодов не должно создавать неудобств для пассажиров, а работа с перевозчиками по внедрению технологических решений уже ведется.

Голикова отметила, что в случае принятия закона правительство выпустит решение о том, с какого момента сертификаты потребуются при покупке билетов.

Правительство РФ допускает снижение пассажиропотока и отмечает, что правила могут потребовать дополнительных расходов, например, для покрытия недополученных доходов перевозчиков в связи с расторжением договоров перевозки в одностороннем порядке, отмечается в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.

Депутаты разошлись во мнениях

Фракции "Единой России" и ЛДПР в Госдуме высказались в поддержку введения QR-кодов в общественных местах.

Так, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов ("Единая Россия") подчеркнул, что речь идет о спасении тысяч людей. "Поэтому мы должны ответить на очень важный вопрос - что для нас важнее как для народа, для общества - чтобы антиваксеры смогли сходить в ресторан, поесть и напиться, подвергая жизни других людей опасности, или сохранить тысячи жизней", - сказал Хубезов "Интерфаксу" в пятницу.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил, что фракция "с пониманием относится к тому, какие меры принимаются, исходя из сложной ситуации". Однако он подчеркнул, что должны быть даны ответы на все вопросы граждан, в частности, о действиях при наличии антител и при вакцинации иностранной вакциной.

В КПРФ и "Справедливой России - За правду" критично отнеслись к законопроектам.

Первый зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил "Интерфаксу" в пятницу, что ограничения, затрагивающие права и свободы граждан, недопустимы, и лучше проводить разъяснительную работу. Он отметил, что "введение QR-кодов - вопрос не только медицинский, но как говорят эксперты, вопрос некоего контроля, что вызывает вопросы".

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов считает, что введение кодов приведет к ущемлению конституционных прав граждан на свободу передвижения и росту цен. Более эффективной и правильной мерой, по его мнению, может стать запуск бесплатного экспресс-тестирования в аэропортах и на вокзалах.

Позицию фракции "Новые люди" по данному вопросу "Интерфаксу" узнать пока не удалось.