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Песков не счел здравыми заявления о военной помощи США в случае вторжения РФ на Украину

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл лишенными здравого смысла прозвучавшие из Вашингтона заявления о том, что США в случае "вторжения" РФ на Украину окажет военную помощь союзникам на восточном фланге НАТО.

Соответствующее заявление неназванного представителя американской администрации накануне передали СМИ.

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"Давайте не будем. Очень много эмоциональных заявлений. Эти заявления дезориентированные, они лишены здравого подхода", - сказал Песков журналистам.

Говоря о предстоящем саммите РФ-США, Песков отметил, что "если два президента идут на разговор, они все-таки нацелены на обсуждение, а не имеют в виду заводить дело в тупик".

На просьбу отреагировать на очередные предупреждения из Вашингтона накануне переговоров, Песков сказал: "Смысл разговаривать есть в любом случае. На этом основывается дипломатическое мировоззрение президента Путина, он готов к разговору".

Вместе с тем Песков подчеркнул, что этот разговор "должен быть взаимоуважительным", в нем "партнеры должны учитывать интересы и озабоченности друг друга".

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Песков убежден, что "президент Путин готов донести свои озабоченности до коллеги, выслушать озабоченности коллеги, дать ему соответствующие разъяснения".

На публикацию в СМИ о подготовке новых жестких санкций в отношении РФ Песков сказал: "Если я не ошибаюсь, это опубликовала телекомпания CNN. Я не знаю, утка ли это или целенаправленный слив. Я не стал бы на это реагировать".

"Сейчас много правдивого, много лживого публикуется. Никаких косвенных подтверждений от Белого дома (нет - ИФ), поэтому ничего сказать не могу", - сообщил Песков.

США Дмитрий Песков Украина НАТО

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