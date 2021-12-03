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Байден пообещал подготовить меры по защиты Украины от нападения

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден на пресс-конференции сообщил, что готовит комплекс новых мер, которые максимально затруднят для России реализацию агрессивного сценария действий в отношении Украины.

Он подчеркнул, что эти меры уже находятся в разработке, и добавил, что это будет максимально "всеобъемлющий и значительный набор инициатив".

Президент добавил, что поддерживает постоянный контакт с европейскими союзниками США и Украиной по складывающейся ситуации.

Ранее помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид, заявляла, что в Вашингтоне глубоко обеспокоены "крупными и необычными" перемещениями российских войск вблизи Украины, которые, как предупредили американские официальные лица, могут стать прелюдией к вторжению".

По ее словам, США рассматривают целый ряд вариантов, в том числе шаги по укреплению обороноспособности Украины, введение более жестких экономических санкций в отношении России. Другие варианты призваны снизить риск конфронтации с Москвой, в том числе ограничение военных учений США в Европе, которые, по мнению россиян, являются провокационными, и приостановить военную помощь Украине.

2 декабря глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с ним в Стокгольме выразил готовность американской стороны помочь выполнению Минских договоренностей. Лавров отметил, что в Вашингтоне иначе трактуют эти соглашения, чем Москва, но использовать помощь США можно, поскольку "именно они оказывают решающее влияние на киевский режим".

США Украина Джо Байден Карен Донфрид Энтони Блинкен Сергей Лавров

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