Байден пообещал подготовить меры по защиты Украины от нападения

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден на пресс-конференции сообщил, что готовит комплекс новых мер, которые максимально затруднят для России реализацию агрессивного сценария действий в отношении Украины.

Он подчеркнул, что эти меры уже находятся в разработке, и добавил, что это будет максимально "всеобъемлющий и значительный набор инициатив".

Президент добавил, что поддерживает постоянный контакт с европейскими союзниками США и Украиной по складывающейся ситуации.

Ранее помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид, заявляла, что в Вашингтоне глубоко обеспокоены "крупными и необычными" перемещениями российских войск вблизи Украины, которые, как предупредили американские официальные лица, могут стать прелюдией к вторжению".

По ее словам, США рассматривают целый ряд вариантов, в том числе шаги по укреплению обороноспособности Украины, введение более жестких экономических санкций в отношении России. Другие варианты призваны снизить риск конфронтации с Москвой, в том числе ограничение военных учений США в Европе, которые, по мнению россиян, являются провокационными, и приостановить военную помощь Украине.

2 декабря глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с ним в Стокгольме выразил готовность американской стороны помочь выполнению Минских договоренностей. Лавров отметил, что в Вашингтоне иначе трактуют эти соглашения, чем Москва, но использовать помощь США можно, поскольку "именно они оказывают решающее влияние на киевский режим".