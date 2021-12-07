Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Бывший гендиректор News Media перешла в Институт развития интернета

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Бывший гендиректор медиахолдинга News Media Елена Лапина перешла на работу в АНО "Институт развития интернета" (ИРИ) на должность исполнительного директора, сообщили в пресс-службе организации.

В ИРИ Лапина будет отвечать за процесс создания и сопровождения проектов, поддержанных институтом.

В News Media входят, в частности, Life и Mash, его редакционным директором является Арам Габрелянов.

Недавно возглавивший ИРИ Алексей Гореславский через пресс-службу назвал Лапину "профессионалом с большой буквы". Он считает, что ее назначение будет "именно тем усилением команды ИРИ, которое позволит решать стоящие перед Институтом амбициозные задачи".

"Она обладает непререкаемой репутацией и колоссальным опытом работы с контентом, взаимодействия как с государственными организациями, так и с независимыми производителями", - отметил Гореславский.

По его словам, среди прочего в обязанности Лапиной войдёт взаимодействие с Продюсерским советом ИРИ, который был создан в августе этого года.

Лапина возглавляла АО "Ньюс Медиа" с 2018 по 2021 год. После окончания факультета журналистики Московского государственного социального университета (МГСУ) работала на разных должностях в ТРК "Останкино", была главным режиссером канала "ТВ-6 Москва", заместителем генпродюсера НТВ, директором кинофестиваля "Кинотавр" и др. Лауреат премии ТЭФИ 1995 года.

News Media Елена Лапина Алексей Гореславский ИРИ Арам Габрелянов

Новости по теме

Новости

В Москве прооперировали раненную во время стрельбы в МФЦ девочку

Начались переговоры Путина и Байдена

Пандемия коронавируса

Гонконг добавлен к странам, по возвращении из которых введен 14-дневный карантин

Гонконг добавлен к странам, по возвращении из которых введен 14-дневный карантин
Пандемия коронавируса

Путин счел преждевременными страхи из-за "омикрона"

Путин счел преждевременными страхи из-за "омикрона"

По России в текущем году вынесли менее 1% оправдательных приговоров

Дума приняла закон о внесудебном возмещении потерянного дохода при смене НПФ

Пандемия коронавируса

Попова сообщила, что ПЦР-тест может не выявить "омикрон" в первые сутки

Попова сообщила, что ПЦР-тест может не выявить "омикрон" в первые сутки
Пандемия коронавируса

Мишустин заявил, что в ситуации с "омикроном" надо быть готовыми к любому сценарию

"Газпром" ждет сокращения выбросов СО2 в России на 23 млн т за счет газификации

"Газпром" ждет сокращения выбросов СО2 в России на 23 млн т за счет газификации

Бывшего главу района в Петербурге заподозрили в хищении 165 млн рублей

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });