Бывший гендиректор News Media перешла в Институт развития интернета

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Бывший гендиректор медиахолдинга News Media Елена Лапина перешла на работу в АНО "Институт развития интернета" (ИРИ) на должность исполнительного директора, сообщили в пресс-службе организации.

В ИРИ Лапина будет отвечать за процесс создания и сопровождения проектов, поддержанных институтом.

В News Media входят, в частности, Life и Mash, его редакционным директором является Арам Габрелянов.

Недавно возглавивший ИРИ Алексей Гореславский через пресс-службу назвал Лапину "профессионалом с большой буквы". Он считает, что ее назначение будет "именно тем усилением команды ИРИ, которое позволит решать стоящие перед Институтом амбициозные задачи".

"Она обладает непререкаемой репутацией и колоссальным опытом работы с контентом, взаимодействия как с государственными организациями, так и с независимыми производителями", - отметил Гореславский.

По его словам, среди прочего в обязанности Лапиной войдёт взаимодействие с Продюсерским советом ИРИ, который был создан в августе этого года.

Лапина возглавляла АО "Ньюс Медиа" с 2018 по 2021 год. После окончания факультета журналистики Московского государственного социального университета (МГСУ) работала на разных должностях в ТРК "Останкино", была главным режиссером канала "ТВ-6 Москва", заместителем генпродюсера НТВ, директором кинофестиваля "Кинотавр" и др. Лауреат премии ТЭФИ 1995 года.