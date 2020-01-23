Государство вошло в состав учредителей российского Института развития интернета

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Россия в лице Минобрнауки становится соучредителем автономной некоммерческой организации (АНО) "Институт развития интернета", которая в этом году проведет государственный конкурс интернет-проектов для молодежи.

"Согласиться с предложением Минобрнауки России о вхождении Российской Федерации в состав учредителей АНО "Институт развития интернета", - говорится в распоряжении правительства, опубликованном на сайте правовой информации в четверг.

В нем указано, что функции и полномочия учредителя организации от имени РФ осуществляются Минобрнауки РФ.

Ранее первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что в первом квартале 2020 года на площадке Института развития интернета (ИРИ) стартует государственный конкурс, ориентированный на поддержку интернет-проектов для молодежи. По словам Кириенко, у ИРИ сформирован "очень представительный состав" Наблюдательного совета, который будет определять правила и критерии конкурса, а "остальное отдадут профессиональному сообществу". Среди партнеров и инвесторов конкурса - "Яндекс" и Mail.ru group.

Гендиректор ИРИ Антон Ключкин рассказал, что конкурс предусматривает пять направлений: видеоконтент, контент в блогосфере (социальные сети, мессенджеры), спецпроекты в интернет-СМИ, игры и программное обеспечение. "На игры деньги раньше никогда не выделялись", - заметил Ключкин. По его словам, для конкурса на 2020 год предложены тематические линии: "Живая память" (о ветеранах), "Мы вместе" (о многообразии культур), "Делай добро" (волонтерство), "Гордимся" (успехи в культуре, спорте, бизнесе), "Действуй" (образовательные конкурсы и форумы).

В ИРИ также сообщили, что в конкурсе смогут принять участие как существующие компании с новыми проектами, так и компании, которые имеют пока только концепцию и бизнес-план.

Конкурс пройдет в три волны, первая стартует 20 января, остальные, ориентировочно, в апреле и октябре. Фонд - 3 млрд рублей. Заявку можно подать на сайте ИРИ.

Институт развития интернета образован в 2015 году при поддержке администрации президента РФ, сказано на сайте организации. Является координационным центром взаимодействия государства, цифровой индустрии и общества, эффективной площадкой для выстраивания межотраслевого диалога и согласования инициатив участников рынка. "Выступает оператором конкурса по поддержке производства и размещения контента в сети Интернет, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи", - указано на сайте ИРИ.