Гендиректором ИРИ стал Алексей Гореславский

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Генеральным директором АНО "Институт развития интернета" назначен Алексей Гореславский, который ранее возглавлял АНО "Диалог" и АНО "Диалог Регионы", сообщили в пресс-службе ИРИ.

"Обязанности генерального директора АНО "ИРИ" Алексей Гореславский начнет исполнять начиная с 1 декабря. Кроме того, Антон Ключкин, занимавший пост гендиректора организации с 2019 года, с этого дня переходит на должность советника руководителя ИРИ", - сказано в сообщении.

Такое решение было принято на состоявшемся сегодня заседании Общего собрания учредителей АНО "ИРИ", в состав которого входят представители Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), Региональной общественной организации "Центр Интернет-технологий" (РОЦИТ), "Медиа-коммуникационного союза" (Союз "МКС"), Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) и Минобрнауки.

Гореславский с 2020 года являлся председателем Конкурсного комитета конкурсного отбора проектов АНО "ИРИ".

"За два года ИРИ проделана гигантская работа по выстраиванию системы поддержки социально значимого интернет-контента и оценке качества этих проектов. Плюс в этом году мы стали оператором социальной рекламы - это ещё одно большое и ответственное направление, над развитием которого нам предстоит работать. Я уверен, что у ИРИ большое будущее и как у центра заказа социально-значимого контента, и как у оператора соцрекламы, а свою роль вижу в усилении активной и профессиональной команды и выстраивании конструктивного взаимодействия со всеми производителями. В этом, надеюсь, мне поможет и мой прежний опыт, в том числе работа в АНО "Диалог". Антон Ключкин остаётся в ИРИ в качестве моего советника и продолжит работу с контентом", - сказал Гореславский, чьи слова приходятся в сообщении.

Гореславский родился 13 июля 1977 года в Москве, окончил отделение международных отношений кафедры новейшей истории исторического факультета МГУ и аспирантуру Института США и Канады РАН. В 2005-2007 был главным редактором интернет-газеты "Взгляд", в 2007-2010 годах - директором службы интернет-проектов информационного агентства "Интерфакс", в 2011-2013 годах - президентом коммуникационного агентства Agency One, в 2013-2014 годах - замгендиректора по внешним коммуникациям Rambler&Co, в 2014-2016 годах - главредом Lenta.ru, в 2017-2020 годах - замначальника управления администрации президента РФ по общественным проектам, с 2020 года - гендиректором АНО "Диалог" и АНО "Диалог Регионы".