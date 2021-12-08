По делу об убийстве вместе с экс-главой Федерации борьбы Петербурга задержали еще двоих

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Вместе с предпринимателем Владимиром Кулибабой по делу об убийстве в Петербурге задержали еще двоих мужчин, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По данным собеседника агентства, с Кулибабой были задержаны директор ООО "Восход Нева" Владимир Карпинский и директор ООО "Мейджик Меню" Анатолий Мотыль.

Отмечается, что задержание связано с делом об убийстве в августе 1993 года предпринимателя Игоря Савина (известного по прозвищу Кувалда) и Кирилла Угольникова, который, согласно открытым источникам, был сотрудником правоохранительных органов. Их тела с множественными огнестрельными ранениями обнаружили во дворе дома на улице Фрунзе в Петербурге.

"По предварительной информации, Карпинский совместно с неустановленным соучастником на автомобиле под управлением Мотыля прибыли к дому на Фрунзе и с использованием автоматического оружия убили Савина и Угольникова, после чего скрылись. Следствие предполагает, что заказчиком преступления был Кулибаба, а мотив убийства - передел сфер влияния в преступной группировке", - добавил собеседник агентства.

Подтверждением этой информации из официальных источников "Интерфакс" не располагает.

Накануне о задержании Кулибабы "Интерфаксу" сообщал информированный источник.

В начале 2010-х годов мужчина уже проходил фигурантом уголовного дела: его обвиняли в организации убийства директора охранного предприятия "Каскад" Вадима Чечеля. Однако в 2012 году на основании оправдательного вердикта присяжных Санкт-Петербургский городской суд признал его невиновным.

По данным правоохранительных органов, Кулибаба является индивидуальным предпринимателем. Также он известен как бывший президент Федерации вольной борьбы Петербурга.