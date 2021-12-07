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Экс-глава Федерации вольной борьбы Петербурга задержан по делу об убийстве

Экс-глава Федерации вольной борьбы Петербурга задержан по делу об убийстве
Президент Федерации вольной борьбы Санкт-Петербурга Владимир Кулибаба
Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов в Петербурге задержали бывшего главу Федерации вольной борьбы северной столицы Владимира Кулибабу, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

"Кулибаба задержан в рамках дела об убийстве", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.

Информацией из официальных источников "Интерфакс" пока не располагает.

В начале 2010-х годов Кулибаба уже был фигурантом уголовного дела: его обвиняли в организации убийства директора охранного предприятия "Каскад" Вадима Чечеля. Однако в 2012 году на основании оправдательного вердикта присяжных Санкт-Петербургский городской суд признал Кулибабу невиновным.

Кулибаба известен как бывший президент Федерации вольной борьбы Петербурга.

Петербург Владимир Кулибаба

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