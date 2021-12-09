Экс-главу Федерации вольной борбы Петербурга арестовали по делу об убийстве

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Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - В Петербурге Октябрьский суд арестовал до 6 февраля бывшего главу региональной Федерации вольной борьбы Владимира Кулибабу, а также Владимира Карпинского и Анатолия Мотыля по делу о двойном убийстве 1993 года, сообщила пресс-служба городских судов.

В зависимости от роли каждого фигуранта им вменяют организацию убийства, убийство или пособничество в убийстве.

Подозреваемых задержали 7 декабря. На следующий день СК предъявил им обвинения. По версии следствия, организатор преступления решил убить двух человек из личной неприязни. Жертв расстреляли из автоматов 16 августа 1993 года во дворе дома 16 на улице Фрунзе.

Как сообщила пресс-служба судов, следствие считает, что у Кулибабы позднее 22 часов 38 минут 16 августа 1993 года "возник преступный умысел на совершение убийства при отягчающих обстоятельствах С. и У. в связи с личными неприязненными отношениями". Он дал автоматы АК-74-У своим знакомым Аристову и Карпинскому и поручил Мотылю довезти исполнителей до места и затем скрыть после убийства оружие и преступников. По данным следствия, Аристов не меньше десяти раз выстрелил в одну из жертв, Карпинский - 16 раз во вторую.

В суде Кулибаба назвал доводы следствия "вопиющей ложью". "Тут не липа. Кусты смородины!", - процитировала его пресс-служба.

Защита подозреваемого отметила отсутствие доказательств вины Кулиабы, указав: "Нет же надписи на асфальте кровью "Меня убил Кулибаба"".

По данным источника "Интерфакса", фигурантов дела обвиняют в убийстве предпринимателя Игоря Савина (по прозвищу Кувалда) и Кирилла Угольникова, который, согласно открытым источникам, был сотрудником правоохранительных органов. Следствие полагает, что мотивом убийства послужил передел сфер влияния в преступной группировке.

Кулибаба - индивидуальный предприниматель, экс-президент Федерации вольной борьбы Петербурга. В начале 2010-х годов его судили по обвинению в организации убийства директора охранного предприятия "Каскад" Вадима Чечеля, но присяжные его оправдали.

Карпинский и Мотыль руководят ООО "Восход Нева" и ООО "Мейджик Меню".