В Москве надеются на конструктивные отношения Путина и нового канцлера Германии

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Россия рассчитывает на сохранение преемственности в политике нового канцлера Германии Олафа Шольца, в том числе по "Северному потоку 2", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы рассчитываем на преемственность, рассчитываем на то, что между президентом (России) и новым канцлером сложатся конструктивные отношения. Мы надеемся также на то, что германская сторона по-прежнему будет исходить из понимания безальтернативности диалога для решения даже самых сложных разногласий, как это было до сих пор", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос об ожиданиях России в связи с приходом к власти в Германии нового канцлера и о том, надеются ли в Кремле на сохранение преемственности в политике Шольца курсу прежнего канцлера Ангелы Меркель, в том числе по "Северному потоку 2".