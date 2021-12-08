Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Москве надеются на конструктивные отношения Путина и нового канцлера Германии

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Россия рассчитывает на сохранение преемственности в политике нового канцлера Германии Олафа Шольца, в том числе по "Северному потоку 2", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы рассчитываем на преемственность, рассчитываем на то, что между президентом (России) и новым канцлером сложатся конструктивные отношения. Мы надеемся также на то, что германская сторона по-прежнему будет исходить из понимания безальтернативности диалога для решения даже самых сложных разногласий, как это было до сих пор", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос об ожиданиях России в связи с приходом к власти в Германии нового канцлера и о том, надеются ли в Кремле на сохранение преемственности в политике Шольца курсу прежнего канцлера Ангелы Меркель, в том числе по "Северному потоку 2".

Владимир Путин Германия Олаф Шольц

Новости по теме

Новости

Песков исключил воссоздание СССР

Песков исключил воссоздание СССР

Госдума расширила полномочия полицейских

Госдума расширила полномочия полицейских

Госдума продлила мораторий на формирование накопительной пенсии

Госдума продлила мораторий на формирование накопительной пенсии

Фигуранту дела о стрельбе в МФЦ назначат психиатрическую экспертизу

Пандемия коронавируса

Суточный COVID-прирост в РФ стал минимальным с середины октября

Суточный COVID-прирост в РФ стал минимальным с середины октября

РКН заблокировал сайт Tor в России

РКН заблокировал сайт Tor в России

У стрелявшего в МФЦ при себе было 2 млн рублей и десятки патронов

У стрелявшего в МФЦ при себе было 2 млн рублей и десятки патронов

ВС РФ пересмотрит жалобы на приговор за убийство Маркелова и Бабуровой

ВС РФ пересмотрит жалобы на приговор за убийство Маркелова и Бабуровой

Вступило в силу сокращение срока действия ПЦР-теста с 72 до 48 часов

Рынок акций РФ открылся в среду ростом индекса МосБиржи на 0,4%

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });