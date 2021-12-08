Олаф Шольц стал новым канцлером Германии

Олаф Шольц Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Министр финансов Германии, лидер Социал-демократической партии страны Олаф Шольц избран на пост канцлера ФРГ.

Голосование по выборам канцлера состоялось в бундестаге. За кандидатуру Шольца проголосовали 395 депутатов из 736 при необходимом минимуме в 369 голосов. Против проголосовали 303 человека, 6 депутатов воздержались.

Шольц сменил на посту канцлера Ангелу Меркель - она руководила Германией 16 лет и решила больше не выдвигать свою кандидатуру.

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