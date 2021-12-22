Джонсон и Шольц согласились с важностью контактов с Россией для снижения напряженности

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Премьер Великобритании Борис Джонсон провел телефонный разговор с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцом, в ходе которого оба согласились с важностью контактов с Россией по поводу напряженной ситуации на российско-украинской границе, сообщает в среду Даунинг-стрит.

"Оба лидера обсудили ряд международных тем, включая текущую обстановку на границе Украины. Они согласились, что важно контактировать с РФ, чтобы добиться деэскалации и предотвратить дальнейшие агрессивные действия", - говорится в сообщении канцелярии главы британского правительства.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с Джонсоном, в ходе которых стороны затронули тему Украины. Отмечается, что, как и другие западные лидеры, Джонсон выразил обеспокоенность по поводу якобы масштабных передвижений российских войск у украинских границ. В этой связи Путин подробно изложил принципиальные оценки текущей ситуации вокруг Украины.

В частности российский лидер привел Джонсону конкретные примеры деструктивной линии Киева на срыв минских соглашений. Путин также указал, что украинские власти используют в зоне конфликта запрещенные Минским "комплексом мер" тяжелые вооружения и ударные беспилотники.