Кассир банка в Ачинске скрылась с 15 млн рублей и валютой

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Полицейские Ачинска ( Красноярский край) разыскивают женщину, подозреваемую в хищении крупной суммы денег из финансового учреждения, сообщает пресс-служба главного управления МВД по региону.

"Накануне в дежурную часть межмуниципального отдела МВД "Ачинский" поступило сообщение от руководителя кредитно-кассового офиса финансовой организации о том, что неустановленное лицо совершило хищение 15 млн рублей, 49,5 тыс. долларов и 49,2 тыс. евро, принадлежащих учреждению", - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что к хищению денег причастна кассир этой организации, а мать подозреваемой сообщила, что она пропала. Сейчас местонахождение кассира устанавливается.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), санкция этой статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.