Кассир, похитившая из банка в Ачинске 15 млн рублей и валюту, сдалась полиции

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Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Подозреваемая в присвоении денег банка в Ачинске (Красноярский край) явилась в полицию, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

8 декабря стало известно о хищении из банка 15 млн рублей, 49,5 тыс. долларов и 49,2 тыс. евро. Было возбуждено дело по статье о присвоении или растрате.

Было установлено, что к совершению преступления причастна кассир банка 1991 года рождения. Ее мать обратилась в полицию, сообщив о пропаже дочери.

Полицейские заподозрили, что женщина на самом деле знает, где находится кассир. Оперативникам удалось разговорить родственницу пропавшей и та убедила дочь явиться в полицию.

В настоящее время подозреваемая находится в отделе полиции МО МВД России "Ачинский", с ней работают сотрудники ОВД, выясняются все обстоятельства случившегося, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.