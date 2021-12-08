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Дума обязала школы использовать верифицированные онлайн-платформы и учебники

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который обяжет государственные школы и учреждения среднего профессионального образования использовать для обучения верифицированные онлайн-платформы, образовательные ресурсы и электронные учебники, входящие в соответствующий федеральный перечень.

Список таких ресурсов и порядок формирования перечня установит Минпросвещения.

Электронные образовательные ресурсы и учебники будут включать в перечень по результатам экспертизы содержащихся в них учебно-методических материалов. Экспертизу будет проводить это же министерство.

Принятые поправки также регулируют оборот персональных данных учеников, которые теперь будут храниться в государственной информационной системе. Если для электронного обучения требуется обработка персональных данных школьников и студентов , образовательная организация должна обеспечить подключение к этой госсистеме не позднее 1 января 2023 года, отметили в думском комитете по информационной политике.

Минпросвещения Госдума

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