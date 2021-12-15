Матвиенко заявила о попытке министра просвещения надавить на Совфед

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко Матвиенко заявила, что проинформирует правительство о попытке министра просвещения РФ Сергея Кравцова надавить на верхнюю палату, чтобы она одобрила закон о цифровых платформах с технической ошибкой.

"Очень странную позицию занял министр просвещения. Понимая, что допущена ошибка - Совет Федерации должен действовать строго в правовом поле - вместо того, чтобы занять конструктивную позицию, вместе поработать и исправить, он включил все свои рычаги - ну, правда, рычаги слабые, - чтобы надавить на Совет Федерации, чтобы мы приняли закон с ошибкой против отклонения", - сказала Матвиенко на заседании СФ в среду.

"Это вообще ненормальный стиль для руководителя такого уровня. Я проинформирую правительство о том, что так действовать недопустимо. И еще раз напомню, что нет тех сил, которые могли бы заставить Совет Федерации нарушить закон, действовать в неправовом поле. Усилия, которые предпринимал министр - ну, мне просто стыдно за его действия", - заявила она.

Техническая ошибка

Совет Федерации на заседании в среду отклонил закон, предусматривающий, что государственные школы и учреждения среднего профессионального образования (СПО) должны использовать для обучения верифицированные онлайн-платформы, образовательные ресурсы и электронные учебники, входящие в федеральный перечень. Предложено создать согласительную комиссию для устранения технической ошибки, допущенной на этапе второго чтения законопроекта в Госдуме.

По словам Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал позицию Совета Федерации по отклонению закона.

"Он абсолютно адекватно отреагировал и сказал: конечно же, это право Совета Федерации, ее (ошибку - ИФ) надо исправить. Здесь у нас абсолютно согласованная позиция", - отметила спикер Совета Федерации.

Закон был принят Госдумой 8 декабря. Однако 10 декабря Матвиенко заявила, что сенаторам придется отклонить этот документ из-за технической ошибки, допущенной Минпросвещения РФ.

"Идет закон. Приняли в первом чтении, во втором. Во втором чтении взяли и вычеркнули два слова, что концептуально поменяло закон. В частности, закон о подготовке кадров, где речь идет о дистанционном обучении... В итоге мы вынуждены будем 15-го числа отклонить этот закон и попросить Государственную думу внести технические правки", - сказала Матвиенко на ежегодном совещании со статс-секретарями министерств и ведомств.

По мнению Матвиенко, такая ситуация произошла по вине статс-секретаря - замминистра просвещения РФ Андрея Корнеева.

"Я считаю, что это ваша ошибка. Сейчас все говорят, что она техническая, можно по-разному назвать, но она меняет суть закона, который внесен", - сказала она Корнееву.

"Мы не можем согласиться с тем, что делает Минпросвещения. Так не делается. Когда под столом начинается мышиная возня, она всё равно вылезает рано или поздно. И это не к лицу министерству, которое таким стилем пользуется", - заявила Матвиенко.

Как отмечается в заключении профильного комитета Совета Федерации по образованию, науке и культуре, некоторые нормы закона содержат техническую ошибку, которая создаёт внутреннее противоречие и "может привести к проблемам правоприменительного характера, связанным с формированием перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования, специальностей и направлений подготовки высшего образования, по которым применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий не допускается в принципе".