Режим ЧС из-за обрывов на ЛЭП введен в 3 районах Новгородской области

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Новгородские власти из-за обрывов на линиях электропередачи ввели режим ЧС в 3 районах области, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"Режим ЧС введен в Боровичском, Крестецком и Окуловском районах", - говорится в информации ведомства. Введение особого режима позволит властям оперативнее ликвидировать аварии.

Согласно последним сведениям, без энергоснабжения в регионе остаются 228 деревень с населением около 3,2 тыс. человек. В некоторых из них нет света более 3 суток. К ликвидации аварий привлечены 759 человек и 177 единиц техники. Срок завершения работ не известен.

Как сообщалось, в ночь 30 ноября из-за обрывов на ЛЭП без света в регионе остались 438 населенных пунктов с населением 14 тыс. 117 человек. Сведения о ЧП, связанных с отсутствием энергоснабжения, не поступали.