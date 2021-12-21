В Новгородской области ликвидировали все аварии на ЛЭП после снегопадов

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В Новгородской области ликвидировали все аварии на линиях электропередачи (ЛЭП), связанные со снегопадами и ледяными дождями, сообщает во вторник региональное управление МЧС.

"Энергоснабжение (населенных пунктов) восстановлено в полном объеме", - говорится в информации ведомства.

Как сообщалось, 30 ноября из-за обрывов на ЛЭП без света в регионе остались 438 деревень с населением 14 тыс. 117 человек. В трёх районах области ввели режим ЧС. Сведения о ЧП, связанных с отсутствием энергоснабжения, не поступали.