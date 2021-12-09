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В шахте "Листвяжная" будут искать последнего погибшего

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - В Кузбассе горноспасатели повторно обследуют выработки шахты "Листвяжная", чтобы найти погибшего шахтера, сообщили в пресс-службе МЧС. Он единственный, кого до сих пор не нашли после взрыва и пожара.

В подтопленных выработках спасатели будут работать в гидрокостюмах, одновременно там будут откачивать воду и следить за газовой обстановкой. Работы по обследованию шахты идут круглосуточно, отметили в ведомстве.

Взрыв на шахте произошел утром 25 ноября. Считается, что там взорвалась метаново-воздушная смесь. Погиб 51 человек, в том числе пять спасателей. Поиску тел мешала сложная газовая обстановка в шахте и продолжавшиеся пожары.

По факту расследуется уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности на опасном объекте, повлекшем гибель людей (ч.2 ст.217 УК). Задержаны директор шахты, его первый заместитель и начальник участка задержаны по делу о гибели шахтеров. Кроме того, возбуждено уголовное дело о халатности в отношении двух сотрудников местного отдела Ростехнадзора.

Листвяжная Кузбасс Кемеровская область МЧС СДС-Уголь

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