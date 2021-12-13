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Тела всех погибших при взрыве на "Листвяжной" подняты на поверхность

Тела всех погибших при взрыве на "Листвяжной" подняты на поверхность
Поисковые работы на шахте "Листвяжная"
Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Спасатели подняли на поверхность тела всех погибших в результате взрыва на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, сообщается в телеграм-канале главы региона Сергея Цивилева.

В РоссииЧисло пострадавших на шахте "Листвяжная" увеличилось до 99 человекЧитать подробнее

"Горноспасатели ВГСЧ МЧС России поднимают тело последнего погибшего шахтера на шахте "Листвяжная", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, чтобы найти последнего погибшего шахтера, 9 декабря горноспасатели стали повторно обследовать выработки шахты.

Взрыв на шахте произошел утром 25 ноября. Считается, что там взорвалась метаново-воздушная смесь. Погиб 51 человек, в том числе пять спасателей. Поиску тел мешала сложная газовая обстановка в шахте и продолжавшиеся пожары.

По факту расследуется уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности на опасном объекте, повлекшем гибель людей (ч. 2 ст. 217 УК). Задержаны директор шахты, его первый заместитель и начальник участка задержаны по делу о гибели шахтеров. Кроме того, возбуждено уголовное дело о халатности в отношении двух сотрудников местного отдела Ростехнадзора.

Авария на шахте в Кузбассе

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Кузбасс Кемеровская область Листвяжная СДС-Уголь

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