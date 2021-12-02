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Генпрокурор заявил о несоответствии занимаемой должности руководства Сибирского управления Ростехнадзора

Игорь Краснов также сообщил о множестве нарушений на шахте "Листвяжная", где погибли десятки горняков

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов внес представление главе Ростехнадзора о несоответствии занимаемой должности руководящего состава Сибирского управления службы, отвечающего за организацию надзора в угольной сфере.

Выступая на совещании у президента РФ Владимира Путина по ситуации в угольной отрасли Кузбасса, генпрокурор заявил о многочисленных нарушениях, которые были выявлены на шахте "Листвяжная", где произошла трагедия. По его словам, на шахте гладко было все только на бумаге.

"В связи с этим перед руководителем Ростехнадзора нами поставлен вопрос о несоответствии занимаемой должности руководящего состава Сибирского управления, отвечающего за организацию надзора в угольной сфере. Такая жесткая позиция обусловлена еще и тем, что в 2010 году после трагедии на шахте "Распадская" по результатам совещаний в правительстве руководителям Ростехнадзора, Роструда и Росприроднадзора было прямо указано на неудовлетворительный уровень контроля надзорной деятельности", - сказал генпрокурор.

Генпрокурор отметил, что сотрудники Ростехнадзора на месте систематически не исполняли свои полномочия. "Так, инспекторами сняты с контроля предписания об устранении 2,5 тыс. нарушений, даже не выходя из кабинета. При наличии веских оснований десятки угольных предприятий региона и их должностных лиц не привлекались к ответственности", - отметил он.

Краснов также рассказал о нарушениях на "Листвяжной". По его словам, "оказались неисправны источники питания, датчики измерения метана, не проводились работы по модернизации системы определения местонахождения персонала в горных выработках, сотрудники допускались в шахту без средств индивидуальной защиты".

Он добавил, что на шахте были случаи сокрытия показаний индивидуальных приборов контроля.

"При этом ответственные должностные лица предприятия не приостановили ведение горных работ", - сказал генпрокурор.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области произошло 25 ноября, погиб 51 человек, в том числе пятеро горноспасателей.

Ранее в четверг в МЧС РФ сообщили, что после возобновления операции, прекращавшейся из-за нестабильной газовой обстановки в шахте, на поверхность были подняты тела двоих погибших. Таким образом, за сегодняшний день спасателям удалось поднять наверх пять тел погибших в "Листвяжной" горняков. За все время проведения спасательных работ из шахты были подняты тела 15 погибших, поиски остальных продолжаются.

Игорь Краснов Генпрокуратура РФ Листвяжная Кемеровская область Ростехнадзор

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