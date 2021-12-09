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Бастрыкин призвал взвешенно подходить к смягчению меры пресечения

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что мягкая мера пресечения в отношении задержанных допустима, но к этому вопросу нужно подходить взвешенно. Он сказал это в интервью "Интерфаксу" и "Российской газете".

"Если же мы говорим о категориях преступлений, в том числе против государственной власти, то к вопросу об избрании меры пресечения нужно подходить более взвешенно. Если есть уверенность, что фигурант не станет скрываться от правоохранительных органов, пытаться оказать воздействие на свидетелей, потерпевших, уничтожать доказательства, чтобы избежать ответственности, то более мягкая мера пресечения вполне допустима", - считает он.

Глава СК предупредил, что смягчение меры пресечения не должно мешать выполнению основных задач уголовного процесса - защите прав потерпевших и привлечению виновных к ответственности.

Говоря об арестах бизнесменов, Бастрыкин напомнил, что "заключение под стражу уже и так не применяется в отношении индивидуальных предпринимателей, совершающих отдельные преступления в сфере экономики, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности".

СКР Александр Бастрыкин

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