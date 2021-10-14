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Арестованному бизнесмену Шпигелю не стали делать операцию на сердце

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Арестованному по делу о коррупции председателю совета директоров ГК "Биотэк" Борису Шпигелю отказали в проведении срочной операции на сердце в гражданской больнице на повторном медосвидетельствовании, сообщили "Интерфаксу" в столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

"В беседе с заместителем главного врача нам сообщили, что Шпигелю действительно нужна срочная операция, однако в больнице нет кардиохирургов, и так как он проходит здесь освидетельствование, никто не будет направлять его на операцию", - сказал в четверг член комиссии Сергей Аристов.

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Шпигель находится в городской клинической больнице № 20 им. А.К. Ерамишанцева. Членам ОНК не удалось пообщаться с Шпигелем, к нему их не допустили. Член ОНК Ольга Дружинина напоминала, что Шпигель был повторно направлен на освидетельствование в связи с ухудшением его состояния.

"Мы надеемся, что при повторном освидетельствовании комиссия примет во внимание все факторы, а не формально подойдет к процессу освидетельствования. Мы еще раз обращаем внимание на то, что ему необходима срочная операция, однако больница не направляет на операцию, так как формально это не входит в их задачи в рамках проведения освидетельствования", - сказала Дружинина.

Шпигель, экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и другие фигуранты дела о коррупции были задержаны в марте 2021 года.

По версии следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля и связанных с ним лиц через посредников взятки в виде денег и других ценностей на сумму более 31 млн руб. По версии следствия, незаконное вознаграждение губернатору передавалось за предоставление "Биоэтэку" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов для нужд здравоохранения Пензенской области. Шпигель и Белозерцев вину не признают.

Борис Шпигель Биотэк

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