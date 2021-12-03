Арест ректору "Шанинки" Сергею Зуеву продлен на три месяца

Сергей Зуев на заседании Тверского суда Фото: Пресс-служба Тверского суда/ТАСС

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы до 7 марта продлил арест ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") и директору Института общественных наук РАНХиГС Сергею Зуеву обвиняемому в особо крупном мошенничестве. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе суда.

Защита Зуева просила смягчить ему меру пресечения, указывая на отсутствие оснований для сохранения ему ареста и на его состояние здоровья.

Зуев был переведен в СИЗО из-под домашнего ареста 9 ноября вскоре после операции на сердце. На заседании суда 3 декабря ему стало плохо, в суд вызывали скорую помощь.

Зуеву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве с деньгами Фонда развития новых форм образования. По версии следствия, ректор причастен к хищению в 2019 году порядка 21 млн рублей, выделенных на исполнение контрактов в рамках госпрограммы "Образование". Работы по контрактам не были выполнены, считает следствие. Фонд к исполнению этих контрактов привлек "Шанинку" как субподрядчика, а лоббировала заключение контрактов тогдашняя замминистра просвещения Марина Ракова, которая до того возглавляла фонд.

Также Зуеву и Раковой вменяют хищение более 20 млн рублей в связи с фиктивным трудоустройством 12 сотрудников Минпросвещения по совмещению на должности научных сотрудников в Институт общественных наук РАНХиГС в 2018-2020 годах.

Кроме Зуева и Раковой по делу также были задержаны гражданский муж Раковой Артур Стеценко, бывшие сотрудники фонда и топ-менеджеры Сбербанка Евгений Зак и Максим Инкин, а также бывший исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова.

Все фигуранты дела арестованы. Раковой и Стеценко на этой неделе арест продлили также на три месяца.