В России за сутки коронавирус выявили у 30 209 человек

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Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 30 209 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

В Москве зарегистрировали 2 948 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге - 2 111, в Московской области - 1 616.

Еще 749 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Самарской области, 729 - в Красноярском крае, 690 - в Пермском крае, 688 - в Воронежской области, 677 - в Краснодарском крае, 669 - в Свердловской области, 648 - в Ростовской области, 630 - в Челябинской области, 627 - в Нижегородской области, 603 - в Иркутской области, 589 - в Башкирии, 573 - в Омской области, 521 - в Алтайском крае, 511 - в Хабаровском крае, 501 - в Саратовской области.

Кроме того, 459 случаев - в Приморском крае, 443 - в Ставропольском крае, 401 - в Волгоградской области, 382 - в Новосибирской области, 362 - в Вологодской области, 361 - в Тверской области, 360 - в Ленинградской области, по 356 - в Кемеровской и Липецкой областях, 350 - в Пензенской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 350 случаев.

За минувшие сутки от коронавируса умер 1 181 пациент, больше всего скончавшихся в Москве - 92, в Петербурге - 54, в Московской области - 50.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 9 млн 925 тыс. 806 случаев коронавирусной инфекции, 286 004 умерших и 8 млн 637 тыс. 861 выписанный, в том числе 35 794 выписаны за последние сутки.