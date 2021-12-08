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ВОЗ сообщила о росте смертности от COVID в мире на 10% за прошлую неделю

ВОЗ сообщила о росте смертности от COVID в мире на 10% за прошлую неделю
Фото: Mario Tama/Getty Images

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Смертность от последствий заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире выросла на 10% по сравнению с предыдущей неделей, темп распространения инфекции, в целом, не изменился, сообщает ВОЗ в еженедельном эпидемиологическом бюллетене.

Согласно информации ВОЗ, за неделю с 29 ноября по 5 декабря врачи зафиксировали около 4,1 млн новых случаев заражения. Самый большой рост заболеваемости снова был зафиксирован в Африке (на 79%). На 21% число новых случаев выросло в американском регионе. В остальных регионах заболеваемость упала или практически не изменилась.

Число смертей от заболевания возросло на 10% по сравнению с показателями за прошлую неделю. Сильный рост смертности был зафиксирован в Юго-Восточной Азии и американском регионе - на 49% и 38% соответственно. Снижение смертности выявили в Восточном Средиземноморье и в Африке. В Европе и регионе западной части Тихого океана данный показатель почти не менялся.

Всего за неделю было зафиксировано около 52,6 тыс. вызванных COVID-19 смертей по всему миру.

ВОЗ отмечает, что американский регион стал единственным, в котором зафиксировали рост и заболеваемости, и смертности.

За весь период пандемии в мире было выявлено более 267,1 млн случаев заражения коронавирусом и более 5,2 млн смертей от последствий коронавируса.

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