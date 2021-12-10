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Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 268,5 млн

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы выросло до 268 549 854, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 287 534 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения коронавирусом по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

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Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 49 661 145 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов там составило 794 649.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 674 643. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 474 479 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 177 059 заболевших, из них умерли 616 457 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 680,3. В США на 1 млн жителей скончались 2 442 человека, в Индии - 339, в Бразилии - 2 871.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 10 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус университет Джонса Хопкинса

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