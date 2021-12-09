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В Госдуму внесли законопроект о передаче суду права признания иноагентом

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты от фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект о том, что признавать человека или юрлицо иноагентом сможет суд, причем не ранее, чем через три месяца после получения предупреждения о нарушении законодательства.

"Законопроектом предлагается передать суду право определять, осуществляет ли человек или организация деятельность в интересах иностранного государства или иного лица", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованному в базе данных Госдумы в четверг.

Чтобы выявить факт зависимости организации или человека от иностранного государства или иного лица предлагается ввести понятие "иностранный принципал" - это любые иностранные правительство, партия, юрлицо, корпорация, организация или объединение лиц или физлицо.

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При этом российские юридические и физические лица могут быть признаны иноагентами, если осуществляют свою деятельность по приказу, поручению, запросу, указанию или при контроле "иностранного принципала" или лица, любая деятельность которого прямо или косвенно контролируется, направляется, регулируется или финансируется полностью или в размере не менее 30% от оборотных активов иностранным принципалом, говорится в документе.

Российскому юрлицу предлагается предоставлять три месяца со дня предупреждения о нарушении законодательства об иноагентах для того, чтобы направить в уполномоченный орган мотивированный ответ и предпринять действия в целях исключения указанных оснований.

А физлица можно будет признать иноагентом только по решению суда (если физлицо не подало соответствующее заявление) и спустя три месяца, которые предоставляются физлицу "для дачи мотивированного ответа уполномоченному органу и устранения физическим лицом оснований для включения в данный список".

Согласно законопроекту 35591-8, физлица, признанные иноагентами, не будут обязаны маркировать сообщения, относящиеся к частной жизни. Также предлагается изменить закон, чтобы физлица не были обязаны подавать в органы власти сведения о целях расходования денег в размере менее 100 тыс. рублей.

Законопроект внесен главой фракции "Новые люди" Алексеем Нечаевым, депутатами Сарданой Авксентьевой, Владиславом Даванковым, Ксенией Горячевой и Антоном Ткачевым.

Ранее похожий законопроект №19728-8 - о признании иноагентом по суду, с предупреждением и в связи с неоднократным и значительным получением средств из-за рубежа - внесли депутаты от "Справедливой России".

Госдума

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