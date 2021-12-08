Дмитрий Муратов призвал все страны отменить законы об иноагентах

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Главный редактор "Новой газеты", нобелевский лауреат Дмитрий Муратов в видеообращении к участникам "Саммита за демократию" призвал все страны, в том числе США, сообща отменить законы об иностранных агентах. Саммит, организованный Соединенными Штатами, пройдет 9 и 10 декабря в формате видеоконференции.

"У нас в стране многие журналисты признаны "иностранными агентами", в России это читается как "врагами народа". Наше правительство ссылается на то, что и в Америке принят такой закон, и этот закон действует со времен борьбы с нацизмом, а затем и с коммунизмом. Давайте-ка попробуем в разных странах избавиться от этого позорного клейма, которое становится смертельным для нашей профессии", - предложил Муратов.

Он отметил, что журналистика много делает для борьбы с коррупцией. "Мы знаем, куда прячут деньги, как они превращаются во дворцы и яхты, но очень бы хотелось, чтобы при содействии журналистов-расследователей эти деньги возвращались тем, кто нуждается в нашей помощи.

В связи с этим Муратов предложил участникам саммита создать международный благотворительный фонд, куда будут поступать выявленные журналистами деньги, полученные через коррупцию. Фонд же будет направлять эти средства нуждающимся.

Муратов в своей речи также отметил сложности в работе СМИ и убийства журналистов за их профессиональную деятельность.

По его словам, журналистам работать и доводить контент до читателя становится всё сложнее, так как, с одной стороны, профессия связана с чрезвычайным риском, а с другой, "цифровые гиганты попали под влияние правительств, и многие из них редактируют контент по распоряжению правительств, а не исходя из конституционных требований". Он призвал участников саммита обратить внимание на этот глобальный вызов демократическим ценностям.

Убийства журналистов Муратов напрямую связывает с дефицитом демократии и с отказом конкретных обществ от принципов соблюдения прав человека". Он напомнил, что 15 лет назад была убита журналистка "Новой газеты" Анна Политковская, заказчики убийства до сих пор не найдены. Издание, по его словам, отказывается признавать срок давности по этому делу.

Он также упомянул, что следствие по делу об убийстве в ЦАР режиссера Александра Расторгуева, оператора Кирилла Радченко и журналиста Орхана Джемаля "ни к чему не привело, несмотря даже на международное вмешательство", а вещественные доказательства по делу уничтожены.

С обращениями к участникам саммита также обратились госсекретарь США Энтони Блинкен, глава МИД Нидерландов Бен Кнапен, лауреат Нобелевской премии мира 2021 года Мария Ресса и другие.

Вскоре после присуждения Муратову Нобелевской премии мира он обратился к президенту Владимиру Путину с критикой российских законов об иноагентах. Путин возразил, что опасность этих законов преувеличена, но допустил, что их можно пересмотреть на предмет уточнения формулировок.