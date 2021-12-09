Путин согласился на обсуждение закона о СМИ-иноагентах с профсообществом

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин согласился с необходимостью обсудить закон о СМИ-иноагентах с профессиональным сообществом.

Тему несовершенства данного закона и того, что при его принятии не учитывалось мнение работников СМИ, поднял на заседании президентского Совета по правам человека гендиректор "Редакции газеты "Московский комсомолец", председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев.

"Конечно, следует обратить внимание на то, о чем вы только что сказали, в том числе и то, как документ создавался, а именно, что он не обсуждался с профессиональным сообществом. На это нужно не только обратить внимание, но эту работу нужно обязательно провести, посмотреть, как это функционирует, к чему это приводит", - отреагировал президент.

"Я с вами согласен, давайте мы вернемся к этому, с профессиональным сообществом поработаем и придем, насколько это возможно, к согласованному решению", - добавил он.

"Я думаю, что мне нет необходимости сейчас вдаваться в детали. Мою позицию вы хорошо знаете, я сейчас попробовал ее еще раз сформулировать. По этому пути и будем двигаться", - сказал Путин.

Вместе с тем он напомнил о том, "как к нашим СМИ относятся за границей: их объявляют иноагентами, их вызывают в суды, их вызывают на допросы, им грозит тюремное заключение за неявку".

"Нам нужно обеспечить свободу слова, в известной степени неприкосновенность тех людей, которые обращают внимание на изъяны нашего общества, несовершенства нашего государственного аппарата и системы, на вопросы, которые возникают в ходе избирательных кампаний. Нам нужно только защитить себя от возможного вмешательства в наши внутренние дела со стороны, нам нужно защитить себя от того, чтобы кто-то использовал какие бы то ни было инструменты внутри России, чтобы достигать своих целей, не имеющих ничего общего с нашими интересами", - добавил Путин.

В том, что касается СМИ он призвал действовать очень аккуратно, "чтобы не обесточить те абсолютно необходимые нам инструменты, не затупить их, которые мы должны использовать для собственных интересов, для развития нашей страны, демократических институтов, чтобы сделать наше общество и экономику более конкурентоспособной".

В то же время, продолжил он, нужно "не допустить использования каких бы то ни было инструментов, которые бы в конечном итоге помешали нашему развитию или вели бы к разрушению нашей страны и нашего общества".