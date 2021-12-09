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РФ в 2021 г. выделит на создание тяжелого авиадвигателя ПД-35 еще 45 млрд руб.

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - РФ в 2021 году дополнительно выделит на создание тяжелого авиадвигателя ПД-35 почти 45 млрд руб., сообщил глава правительства Михаил Мишустин на совещании о ходе реализации проектов в области авиадвигателестроения в Перми.

"Мы накануне долго обсуждали с президентом подход к двигателестроению, к тому, что необходимо сделать. И хочу сказать, что по его поручению мы сегодня привезли вам хорошую новость: правительство выделит в текущем году дополнительно 44,6 млрд руб. на разработку и производство уникального двигателя ПД-35", - сказал Мишустин.

Соответствующее распоряжение подготовлено и вскоре будет подписано, добавил он.

ПД-35 - проект тяжелого двигателя, которым планируется оснащать российско-китайский дальнемагистральный самолет CR929, разрабатываемый ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (входит в "Ростех") и китайской COMAC. В дальнейшем на базе ПД-35 планируется создать семейство авиадвигателей различной тяги вплоть до 50 тонн, сообщала ранее ОДК.

Общая стоимость программы ПД-35 компания оценивала в 180 млрд руб. Сертификация первого российского авиадвигателя большой тяги запланирована на 2025 год.

Михаил Мишустин

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