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Правительство РФ выделило около 45 млрд руб. на создание авиадвигателя ПД-35

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В России на разработку и создание перспективного авиадвигателя ПД-35 направлено из резервного фонда свыше 44,6 млрд руб., такое распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

Как сообщает пресс-служба правительства, речь идет о двигателе большой тяги для широкофюзеляжных пассажирских и сверхтяжелых грузовых самолетов. В его основе - прорывные технологии, инновационные решения и новые материалы. Ранее подобные двигатели в России не создавались. В кабмине отметили, что теперь такой проект реализуется в рамках государственной программы "Развитие авиационной промышленности".

"Важно, чтобы демонстратор нового двигателя ПД-35 был полностью разработан и изготовлен в течение ближайших трех лет. Сделайте для этого всё необходимое", - сказал Мишустин на заседании правительства 16 декабря, обращаясь к министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

Глава кабмина также поручил вице-премьеру Юрию Борисову взять этот вопрос под личный контроль.

Вопросы создания нового авиадвигателя подробно обсуждались в ходе рабочей поездки Мишустина в Пермскую область 9 декабря. Во время командировки премьер посетил завод "Пермские моторы", где разрабатывается двигатель, а также провел совещание о ходе реализации проектов в области авиационного двигателестроения, на котором анонсировал выделение бюджетных средств на создание этого двигателя.

Решение о выделении бюджетных средств принято по поручению президента России.

ПД-35 - проект тяжелого двигателя, которым планируется оснащать российско-китайский дальнемагистральный самолет CR929, разрабатываемый ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (входит в "Ростех") и китайской COMAC.

В дальнейшем на базе ПД-35 планируется создать семейство авиадвигателей различной тяги вплоть до 50 тонн, сообщала ранее ОДК.

Общая стоимость программы ПД-35 компания оценивала в 180 млрд руб. Сертификация первого российского авиадвигателя большой тяги запланирована на 2025 год.

ПД-35 Михаил Мишустин

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