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Минпромторг указал на проблемы с поставщиками для российско-китайского самолета

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Минпромторг в подготовленной им новой редакции госпрограммы развития авиапрома РФ указал на проблемы с выбором поставщиков агрегатов для российско-китайского пассажирского самолета CR929.

"В рамках подпрограммы "Авиационные агрегаты и приборы" ряд показателей откорректирован в сторону уменьшения в связи со снижением заказов в рамках ГОЗ (...), затягиванием процесса выбора поставщиков агрегатов и БРЭО (бортовое радиоэлектронное оборудование - ИФ) по проекту создания широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета китайской стороной", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства, которое вносит изменения в госпрограмму (опубликованы на портале regulation.gov.ru).

Минпромторг также указывает на сокращение госфинансирования работ по CR929. Согласно проекту бюджета на ближайшую трехлетку, в 2021 году ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" получит на проект 2,6 млрд руб., в 2022 году - 2,4 млрд руб., в 2023 году - 3,5 млрд руб. В действующей редакции госпрограммы ежегодные субсидии предусмотрены в размере 7 млрд руб.

CR929 – широкофюзеляжный пассажирский самолет, разработку которого ведут предприятия ОАК и китайский авиастроительный холдинг COMAC. Проект проходит этап Gate-3 - сбор и анализ предложений всех поставщиков систем и агрегатов для определения конечной конфигурации самолета. Ранее эту работу планировалось завершить в 2020 году и в 2021 году перейти к этапу контрактации.

Но в июле этого года глава гражданского дивизиона ОАК Равиль Хакимов заявил о возможном переносе Gate-3 на год из-за "сложностей в совместной работе с китайскими партнерами". О каких именно сложностях идет речь, он не уточнял, но из-за них, говорил Хакимов, плановый срок поставок российско-китайского самолета CR929 сдвигается на 2028-2029 годы. Ранее в ОАК планировали начать его поставки после 2025 года.

Минпромторг РФ Китай ОАК CR929

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