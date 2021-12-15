В Совфеде обещали уточнить законы об иноагентах

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета продолжит работу по уточнению законов о борьбе с вмешательством в дела России извне, в том числе будет совершенствоват законы об иноагентах, говорится в ежегодном докладе о работе комиссии. Доклад был представлен 15 декабря.

Там уточняется, что речь идет о совершенствовании "с учетом правоприменительной практики законодательных мер в отношении юридических и физических лиц, имеющих признаки иностранных агентов, включая СМИ-иноагенты". К этой работе сенаторы намерены привлечь представителей соответствующих профессиональных сообществ, других институтов гражданского общества.

Авторы доклада представили анализ правоприменительной практики законов по борьбе с вмешательством.

Они упомянули закон, который расширил сферу применения статуса иноагента на физлица, которые занимаются в России политикой, либо собирают различную информацию военной направленности, военно-технической направленности и при этом получают материальную или иную организационно-техническую помощь из-за рубежа.

"Правоприменительная практика здесь составила чуть менее года. Его критики привычно сетуют на "ограничение прав". Однако предусмотренные законодательством санкции применяются не за деятельность как таковую, а за ее ведение без регистрации (аналогичный подход, но более жесткий содержится в законе США, известном как FARA). После накопления правоприменительной практики возможны уточнения и дополнения в рассматриваемый закон", - говорится в докладе.

В комиссии также отметили, что получают разные и часто взаимоисключающие предложения, суть которых сводится и к "ужесточению" уже существующих законодательных норм в сфере защиты государственного суверенитета, и к их максимальному смягчению, вплоть до полной отмены.

"Причем последние требования разделяют в полной мере власти США, Европейский парламент, официальные лица многих стран НАТО, организации, признанные в РФ нежелательными, юридические и физические лица, уже зарегистрированные в действующем порядке в качестве иностранных агентов, а также различные зарубежные структуры, давно и хорошо известные своей антироссийской активностью", - говорится в докладе.

Комиссия внимательно изучает каждое конкретное предложение, поступающие от российских граждан, отечественных общественных структур, включая политические партии и профессиональные организации. Также там изучают то, что официально вносят субъекты законодательной инициативы и учитывают международный опыт различных политических систем.

Сама комиссия предлагает "только те меры, которые носят характер адекватного ответа на реально существующие внешние угрозы отечественному суверенитету, настоящему и будущему России", пишут авторы доклада.

Временная комиссия Совфеда по защите госсуверенитета была создана в середине июня 2017 года, ее возглавляет сенатор Андрей Климов.

В России законодательство предусматривает присвоение статуса иногента некоммерческим организациям, незарегистрированным организациям, СМИ. Статус СМИ-иноагента может быть присвоен физическому лицу.

В октябре президент Владимир Путин на Валдайском форуме выслушал критику этих законов со стороны нобелевского лауреата, главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова. Президент тогда не согласился с рядом критических замечаний, но пообещал, что законодатели и чиновники изучат размытые критерии закона и могут их уточнить. Он подтвердил это согласие на встрече с членами СПЧ 9 декабря.