Рябков не увидел угрозы в заявлении главы Генштаба РФ по ситуации в Донбассе

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Слова начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова о том, что любые провокации украинских властей по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться, не были угрозой кому-либо, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Каждый этот сигнал понимает по-своему, воспринимает, я надеюсь, правильно. Здесь нет никакой угрозы", - сказал Рябков журналистам.

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в четверг на брифинге перед военными атташе иностранных государств заявил, что обстановка на востоке Украины обостряется, однако любые провокации киевских властей по силовому урегулированию ситуации в Донбассе будут пресекаться.

При этом начальник Генштаба отметил, что информация о якобы готовящемся вторжении России на Украину является ложью, а военная деятельность, осуществляемая на национальной территории, не требует уведомления.