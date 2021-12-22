Командующие Генштабов России и США провели переговоры
Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли провел телефонный разговор с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым, сообщила пресс-служба Объединенного комитета.
Они обсудили вызывающие обеспокоенность вопросы безопасности регионального уровня.
В пресс-службе отметили, что это была очередная беседа из контактов, которые проводят эти генералы ради снижения рисков и ослабления напряженности. Обе стороны договорились не раскрывать детали переговоров.
Военачальники обсудили актуальные вопросы международной безопасности, подтвердили в Минобороны России.