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Командующие Генштабов России и США провели переговоры

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли провел телефонный разговор с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым, сообщила пресс-служба Объединенного комитета.

Они обсудили вызывающие обеспокоенность вопросы безопасности регионального уровня.

В пресс-службе отметили, что это была очередная беседа из контактов, которые проводят эти генералы ради снижения рисков и ослабления напряженности. Обе стороны договорились не раскрывать детали переговоров.

Военачальники обсудили актуальные вопросы международной безопасности, подтвердили в Минобороны России.

США Генштаб Марк Милли Валерий Герасимов

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