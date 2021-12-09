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Путин запросил дополнительные сведения по процессу над "Мемориалом"

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в ходе заседания с членами Совета по правам человека (СПЧ) заявил, что запросил дополнительные сведения по судебному процессу о ликвидации международной общественной организации "Мемориал" (признана в РФ НКО-иноагентом) и правозащитного центра "Мемориал" (признан в РФ НКО-иноагентом), сообщил член Совета Николай Сванидзе.

"Путин сказал, что уже запросил дополнительные сведения по "Мемориалу". У меня не возникло ощущения, что он готов к закрытию "Мемориала". Но это же две организации, у них может быть разная судьба", - сказал "Интерфаксу" Сванидзе в четверг.

По его словам, глава государства в ходе заседания заявил, что уважает деятельность "Мемориала".

В ноябре стало известно, что прокуратура намерена добиваться ликвидации двух структур "Мемориала". Один иск - о ликвидации просветительского общества "Мемориал" - Генпрокуратура подала в Верховный суд. Второе заявление - о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" - прокуратура Москвы направила в Мосгорсуд.

Как пояснили в Генпрокуратуре, и просветительское общество, и правозащитный центр "осуществляют свою деятельность с нарушением Конституции Российской Федерации и с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов".

В надзорном ведомстве утверждают, что организации скрывают "факт выполнения функции иностранного агента", в связи с чем сами НКО и их должностные лица с 2019 года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.

"Мемориал" - и общество, и правозащитный центр - не признают претензии прокуратуры.

25 ноября Верховный суд России отложил до середины декабря рассмотрение иска Генпрокуратуры о ликвидации международной общественной организации "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал".

Владимир Путин Мемориал СПЧ Николай Сванидзе

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