Путин запросил дополнительные сведения о ситуации с "Мемориалом"

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что судебный процесс над "Мемориалом" (признан в РФ НКО-иноагентом) будет объективным, и сообщил, что попросил предоставить ему дополнительные сведения о ситуации.

"По поводу судебного процесса... Он не завершен. Надо посмотреть, как будет идти это разбирательство. Надеюсь, что оно будет объективным", - заявил президент в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

"Я, конечно, обратил внимание на то, что было в средствах массовой информации по поводу "Мемориала". Конечно, попросил дать мне дополнительные сведения о том, что там происходит", - сказал Путин.

Он зачитал некоторые справки, которые ему были предоставлены.

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