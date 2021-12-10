Москалькова заявила о необходимости корректировки закона об иноагентах

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что закон об иноагентах требует корректировки и уточнения; омбудсмен готова принять участие в обсуждении данного закона.

"Закон об иноагентах требует корректировки, уточнения, в частности, понимания политической деятельности. С тем, чтобы могло быть обжаловано решение о внесении в реестр (иноагентов), и чтобы (было) понимание, как должна работать общественная организация, признанная иноагентом. Это все, на мой взгляд, требует серьезного уточнения", - сказала Москалькова журналистам в пятницу.

В минувший четверг президент РФ Владимир Путин на заседании с членами Совета по правам человека (СПЧ) согласился с необходимостью обсудить закон о СМИ-иноагентах с профессиональным сообществом.

Тему несовершенства данного закона и того, что при его принятии не учитывалось мнение работников СМИ, поднял на заседании СПЧ гендиректор "Редакции газеты "Московский комсомолец", председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев.