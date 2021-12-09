Путин согласился, что "перекосы и перегибы" из закона об иноагентах надо убирать

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что инструменты, регулирующие деятельность иноагентов в России, должны быть юридически выверенными и не наносящими ущерба работе российских НКО в целом.

На заседании СПЧ в четверг Путин согласился еще раз проанализировать правоприменительную практику в отношении НКО и иноагентов.

"Не могу не согласиться в том, что нужно самым внимательным образом посмотреть, чтобы эти инструменты были юридически выверенными, чтобы они не наносили ущерба нам самим, чтобы ни в коем случае понятия не подменялись и не мешали патриотически настроенным людям с критическим взглядом на то, что происходит в стране, эффективно осуществлять свою деятельность в интересах нашего государства и нашего народа", - сказал Путин.

Он отметил: "Я согласен, давайте еще раз проанализируем, посмотрим, поработаем, и в рамках специально созданных, может быть, структур. И если здесь есть какие-то перекосы и перегибы, их надо, безусловно, убрать. Согласен с вами".

В ходе заседания член СПЧ, заслуженный юрист РФ, вице-президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник попросил президента создать рабочую группу, куда бы вошли представители профессиональных сообществ, чтобы внести в законодательство изменения, в частности, четко прописать, что такое политическая деятельность, под которой в настоящее время понимается, по его словам, любая критика законодательства, а также высказывание мнений в ходе круглых столов, анализ соцопросов.

"По-моему, сейчас как-то все сходятся на том, что этот закон далек от совершенства и дефектный, но применение его еще более уродливо. Павел Николаевич (Гусев) выступал как раз от имени журналистского сообщества, но сейчас у нас иноагентами уже признаются и ученые, и адвокаты", - сказал Резник.

Он подчеркнул, что в самом законе указано, что научные организации не могут признаваться иноагентами. В качестве примера он привел признание в прошлом году иностранным агентом Института права и публичной политики, созданного еще в 1993 году.

"Когда пошли в суд, на суде был задан только один вопрос: какие есть критерии отграничения научной деятельности от политической. Представитель Минюста ничего на это ответить не мог, а судья сказал, что доверяет министерству юстиции. К деятельности политической стали приравниваться высказывания", - констатировал юрист.

Путин не согласился с тезисом первого вице-президента Адвокатской палаты Москвы Генри Резника о том, что "Россия стала враждебной всему миру". "Это не так (...) Определенная часть мира считает нас своими противниками. Это мы что ли в своих институциональных документах стратегического характера записали, что кого-то объявляем противником? Нет! Это нас объявляют", - заметил он.

По мнению Путина, этому есть очень простое объяснение. Он напомнил о середине 90-х - начале 2000-х годов. "В начале двухтысячных я уже вычислил всех, а в середине девяностых у нас в качестве официальных советников, сотрудников правительства РФ сидели, как позднее выяснилось, сотрудники ЦРУ. Их потом в США привлекали к уголовной ответственности за то, что они, будучи сотрудниками ЦРУ, работали у нас и нарушали американское законодательство, участвовали в (российской) приватизации", - рассказал президент.

Он подчеркнул, что "по этой линии все находилось под известным контролем определенных стран". "На наших объектах ядерного оружейного комплекса сидели американские специалисты, приходили туда на работу каждый день, стол стоял и флаг американский. И им не нужны были тонкие инструменты вмешательства в нашу политическую жизнь, поскольку они и так все контролировали", - пояснил Путин.

Теперь, по его словам, "ситуация изменилась, страна стала другой, более самостоятельной, более суверенной, растут возможности наших вооруженных сил, и отношение к России начало меняться".

Он также напомнил, как складывалось отношение к первому президенту РФ Борису Ельцину: "Его с удовольствием все похлопывали по плечу. Стоило ему только поднять голос в защиту Югославии и против неправовых действий в отношении Югославии - когда проходят бомбардировки без всякой санкции СБ ООН - сразу же отношение и к России изменилось, и к нему лично".

"Поэтому, как только Россия стала заявлять о своих интересах, стала повышать свой суверенитет, свою экономику и возможности вооруженных сил, потребовались другие инструменты влияния на нашу внутриполитическую жизнь, в том числе достаточно тонкие, через различные организации, которые получают финансирование из-за границы", - сказал он, напомнив, что с 1938 года в США действует такой закон.

"Да, этот закон старый, но он применяется и сегодня, в том числе в отношении наших организаций. Вы можете себе представить какую-нибудь российскую НКО где-нибудь в Европе или в Штатах, которая занимает критическую позицию в отношении политики этих государств? Даже представить себе такое невозможно, уверяю вас. Мгновенно сотрут с лица земли", - утверждает президент РФ.

Он добавил, что и российские СМИ объявляются за рубежом иноагентами: "Вызывают на допросы, им грозит тюремное заключение".

Поэтому, по словам Путина, "все, что мы делаем, это легкое напоминание того, что используется в других странах для защиты своего суверенитета и своей внутренней политики".